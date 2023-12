Paura questa mattina sulla strada che la Statale 145 Sorrentina all’Autostrada A3 Napoli-Salerno, all’altezza dei caselli, per un incidente stradale. A scontrarsi 4 auto. Nell’impatto sarebbero rimaste ferite 2 due persone, per fortuna nessuno in maniera grave.

Maxi incidente nel napoletano, scontro tra 4 auto: 2 feriti

I fatti, come riporta FanPage, sono avvenuti alle ore 7.30 di oggi, giovedì 7 dicembre. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, sul posto sono arrivati i soccorsi, con l’ambulanza del 118, che ha trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo di Castellammare, per le cure mediche del caso, nonché una volante della Polizia Stradale e i carri attrezzi per portare via le auto danneggiate.

Tanti cittadini sono rimasti purtroppo intrappolati nel traffico. Molti disagi soprattutto per le vetture che erano dirette verso l’imbocco dell’autostrada A3.