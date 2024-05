È da poco conclusa un’intensa operazione anticrimine condotta dai Carabinieri, in collaborazione con il reggimento Campania, al centro di Napoli. In una sola notte, le forze dell’ordine hanno setacciato i Quartieri Spagnoli e Chiaia, rivelando una serie di attività illecite legate alla movida notturna.

Tra i protagonisti di questa incursione, spiccano minorenni coinvolti nel traffico di droga e nell’uso di coltelli, insieme agli scooteristi che sfrecciano per le strade senza rispetto per la legge. Anche i parcheggiatori abusivi sono stati nel mirino delle autorità.

Minorenni, traffico di droga e armi

Durante l’operazione, è stato arrestato un 17enne di Acerra, trovato in possesso di 24 dosi di marijuana pronte per la vendita al dettaglio. Attualmente in attesa di giudizio, dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Un altro caso emblematico riguarda un 16enne napoletano incensurato, sorpreso con un coltello a scatto lungo 22 centimetri. L’ormai stantia scusa della “necessità di difendersi” non è stata accettata e il giovane è stato denunciato.

Tra gli altri reati rilevati, quattro motociclisti sono stati denunciati per guida senza patente, mentre cinque parcheggiatori abusivi sono stati segnalati in diverse zone della città.

Durante la notte, non sono mancati momenti di tensione, come nel caso di un turista inglese ubriaco che molestava i dipendenti di un bar nel centro storico e che è stato denunciato.

Un’altra scoperta significativa è stata una pistola replica trovata senza il tappo rosso, nascosta in un contatore condominiale dell’acqua e sequestrata.

Oltre alle sostanze stupefacenti e agli armamenti illegali, sono state segnalate numerose violazioni al codice della strada, con il sequestro di veicoli e sanzioni inflitte a chiunque osasse percorrere le zone pedonali. Dieci motociclisti hanno visto confiscare i loro scooter per aver percorso l’area pedonale di piazza Dante. Inoltre, sono state sanzionate due tassisti che procacciavano clienti al di fuori degli appositi stalli nel molo Beverello.

Infine, un’altra violazione è stata l’evasione di una 45enne napoletana, arrestata per essere stata trovata fuori casa in violazione della misura detentiva.