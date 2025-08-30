Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scelto Napoli per ospitare la tradizionale cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2025-2026.

Mattarella inaugura l’anno scolastico a Napoli: cerimonia “Tutti a Scuola” il 22 settembre

L’appuntamento, intitolato “Tutti a Scuola”, si terrà il 22 settembre e sarà trasmesso in diretta sulla Rai, permettendo a cittadini e studenti di seguire l’evento in tempo reale.

Accanto al Capo dello Stato ci sarà il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, a sottolineare l’attenzione del governo verso il mondo della scuola. La scelta di Napoli non è casuale: un segnale simbolico che valorizza il ruolo del Mezzogiorno e dell’istruzione come motore di crescita e futuro per i giovani.

La cerimonia rappresenterà un momento di festa e riflessione per studenti, insegnanti e famiglie, celebrando il valore della formazione e l’impegno quotidiano di chi opera nel mondo scolastico.