Giugliano, raid vandalico nella scuola Maria Montessori: danni, furti e aule devastate

Atti vandalici nella notte all’interno del V Circolo Didattico “Maria Montessori” di Giugliano, dove ignoti si sono introdotti nell’edificio scolastico causando danni ingenti e rubando attrezzature.

Scuola devastata: forzato l’ingresso e aule imbrattate

Secondo una prima ricostruzione, i responsabili avrebbero forzato un’uscita di sicurezza al piano terra, riuscendo ad accedere all’interno della scuola. Una volta entrati, hanno messo a soqquadro diversi ambienti. Armadi e cassetti sono stati aperti e svuotati, mentre vernici e tempere sono state utilizzate per imbrattare pareti, pavimenti e banchi. Danneggiate anche le cassette di primo soccorso, con il materiale sanitario sparso nei locali.

Furti e danni ai locali scolastici

Il raid è proseguito anche ai piani superiori, dove sono stati segnalati ulteriori danneggiamenti. In particolare: tre computer rubati, banchi e arredi imbrattati e danneggiati e documenti scolastici deturpati con scritte e disegni osceni. I vandali avrebbero inoltre versato liquidi sui banchi e sporcato ulteriormente gli ambienti, aggravando le condizioni delle aule.

Indagini in corso, scuola chiusa per sanificazione

Questa mattina la scoperta ha provocato sconcerto tra il personale scolastico e le istituzioni locali. Per consentire le operazioni di pulizia e messa in sicurezza, gli studenti sono stati temporaneamente rimandati a casa. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. È stata presentata denuncia ai carabinieri di Giugliano, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.