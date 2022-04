Il Presidente Mattarella sarà ad Acerra nella giornata del 25 aprile, per celebrare la Festa della Liberazione: il luogo è considerato un simbolo della Resistenza, in quanto nel piccolo comune campano, tra il primo e il 3 ottobre del 1943, la ferocia dei nazisti causò 88 morti accertati e numerosi dispersi per un massacro messo in pratica dal reggimento “Hermann Göring”. Vediamo le parole del Presidente e il programma previsto per il suo arrivo in Campania.

Presidente Mattarella ad Acerra per il 25 aprile

«Da Acerra, idealmente, abbracceremo tutti gli altri luoghi che videro l’eroismo, la sofferenza e, troppo spesso, la morte di quanti si sacrificarono per consegnarci un Paese libero e democratico. Nelle carceri e nei lager, a Cefalonia come a Montelungo»: queste le parole pronunciate al Quirinale lo scorso venerdì, in occasione dell’incontro con le associazioni partigiane, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi, infatti, in occasione della Festa della Liberazione, sarà in Campania, precisamente ad Acerra, particolarmente legata alla celebrazione del 25 aprile. Nel comune campano, tra il primo e il 3 ottobre del 1943, la ferocia dei nazisti causò 88 morti accertati e numerosi dispersi per un massacro messo in pratica dal reggimento “Hermann Göring”.