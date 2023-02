Una sposa ha sorpreso il suo futuro mentre era in bagno in compagnia della madre intenta ad allattarlo al seno. L’incredibile storia è stata raccontata da una wedding planner professionista, Georgie Mitchel, in un episodio del podcast Unfiltered Bride, dove dà consigli su come organizzare il matrimonio perfetto e racconta scioccanti storie nuziali. La donna, quando ha visto cosa stesse facendo il suo uomo nel bagno, è rimasta talmente scioccata tanto da voler annullare le nozze.

Sposa va in bagno e trova la suocera che allatta lo sposo

Ad aver riportato l’aneddoto è stata una truccatrice che lavorava alla preparazione della sposa. Questa, una volta pronta, è andata in bagno e con enorme sorpresa vi ha trovato il futuro marito attaccato al seno della madre. Se vi state chiedendo come è andata a finire la storia, secondo il racconto della wedding, pare che il matrimonio è stato ugualmente celebrato. La sposa si è presentata all’altare e ha pronunciato il fatidico “Si”.

Inorriditi i commenti al video del podcast, condiviso anche su TikTok (poi rimosso): “Spero che al momento di “puoi baciare lo sposo” si sia tirata indietro”, “Lui porta il “cocco di mamma” a un altro livello”, “Pensavo che non ci potesse essere niente di peggio di un tradimento. Mi sbagliavo”.