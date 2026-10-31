Pomigliano, tragedia al cimitero: uomo di 57 anni muore dopo caduta nel vuoto

Tragedia a Pomigliano d’Arco, dove una mattinata di visite al cimitero si è trasformata in un dramma. Un uomo di 57 anni è morto dopo essere precipitato nel vuoto dalla parte superiore dell’edificio della congrega, sotto gli occhi di numerose persone presenti nel camposanto.

La vittima, residente in via Principe di Piemonte, si trovava all’interno del cimitero quando, per cause ancora da chiarire, ha raggiunto la parte superiore della struttura, cadendo da un’altezza considerevole e schiantandosi al suolo.

Pomigliano, uomo precipita al cimitero: interviene il 118

Immediata la richiesta di aiuto da parte dei presenti. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale. Le condizioni del 57enne sono apparse subito gravissime. Dopo le prime manovre di soccorso, l’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il decesso è sopraggiunto poco dopo il ricovero a causa delle gravissime lesioni riportate nella caduta.

Sgomento tra i visitatori del cimitero

La tragedia si è consumata davanti a diversi cittadini che si trovavano nel camposanto per rendere omaggio ai propri cari. Una scena drammatica che ha lasciato sotto shock i presenti.

Restano da chiarire le circostanze dell’accaduto e le cause che hanno portato il 57enne a precipitare dalla parte superiore dell’edificio della congrega.