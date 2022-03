Marina Occhionero è un’attrice italiana, tra le protagoniste di Studio Battaglia, serie tv in onda su Rai 1.

Scopriamo maggiori informazioni in merito alla vita privata e professionale di Marina.

Marina Occhionero: chi è, età, genitori

Marina Occhionero è nata ad Asti il 23 settembre 1993, sotto il segno della Bilancia. Ha 28 anni e cresce nella sua terra d’origine insieme alla sua famiglia, composta da insieme alla sua famiglia composta dal padre Gianleonardo, la madre Anna e la sorella minore, Adele.

Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico Alfieri, si trasferisce a Roma per studiare recitazione. Svolge i suoi studi presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e il Conservatoire d’Art Dramatique di Parigi, ottenendo il diploma dell’Accademia a ottobre 2016.

Marina Occhionero: film, House of Gucci, Studio Battaglia

Marina esordisce nel film “L’età imperfetta”, per poi prendere parte al cast de “La ragazza nella nebbia”. In tv, è protagonista di una puntata di “Non Uccidere 2”.

Per il grande schermo, recita in “Il primo Re” e “In viaggio con Adele”, entrambi in uscita nel 2018. E’ ricordata anche per aver preso parte a un’importante produzione cinematografica internazionale: ricopre, infatti, un piccolo ruolo in “House of Gucci”, comparendo accanto a star del calibro di Lady Gaga e Jared Leto.

Nel 2022, è tra le protagoniste di Studio Battaglia, in onda su Rai 1, dove interpreta una delle figlie di una cinica avvocatessa, unica in famiglia a scegliere di non intraprendere la stessa carriera della madre ma lavorare come baby sitter e sposare l’uomo che ama.

Marina Occhionero: Instagram

Marina è presente sui social: il suo profilo Instagram è attualmente seguito da oltre 3mila followers, con cui condivide scatti inerenti alla vita privata e professionale.