Studio Battaglia è la nuova fiction in onda su Rai 1 da martedì 15 marzo 2022. Una storia tutta al femminile, che vede al centro 4 donne e avvocate divorziste: Anna, Marina, Nina e Viola Battaglia, interpretate rispettivamente da Barbara Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero. Un legal drama girato a Milano. Vediamo il cast, la trama, i personaggi e il numero di puntata della serie tv.

Studio Battaglia: puntate

Studio Battaglia è una fiction composta da otto episodi, che andranno in onda per 4 puntante in prima serata su Rai 1, a partire da martedì 15 marzo 2022.

Studio Battaglia: trama

La trama della serie tv ruota attorno alle vicende delle donne Battaglia: tre avvocate divorziste e una futura sposa. Una madre e tre figlie, ognuna coi propri sogni e turbamenti, unite da un amore profondissimo. Donne con i loro momenti positivi e negativi, caratterizzate da una forte ironia, componente che ha concesso loro di salvarsi anche nei momenti in cui tutto sembrava crollare.

Le ragazze sono state cresciute dalla sola madre, visto che venticinque anni prima il padre Giorgio se n’era andato. Le dinamiche sentimentali si articolano all’interno del luogo in cui lavorano: lo studio dell’avvocato divorzista, presentandosi come tra le avvocate migliori di Milano.

Studio Battaglia: cast e personaggi

Un cast ricco di attori affermati e noti per la propria bravura: una componente rilevante per garantire la riuscita e il successo della fiction. Scopriamo il cast e i personaggi principali che interpretano in Studio Battaglia.

Anna (Barbora Bobulova) è la sorella maggiore delle Battaglia: forte e dotata di gran senso del dovere, quando le viene rifiutata una promozione, decide di emanciparsi professionalmente dalla madre Marina, lasciando lo studio di famiglia per andare a lavorare in uno studio concorrente. E’ felicemente sposata con Alberto da cui ha avuto due figli, Daria e Giacomo. In realtà, la sua vita stabile nasconde alcune questioni in sospeso nel suo passato.

Marina (Lunetta Savino) è un’elegante e temibile avvocatessa, a capo di uno degli studi legali più importanti di Milano. La donna ha cresciuto da sole tre figlie senza mai perdere un solo giorno di lavoro. Dal carattere forte e cinico, è pronta a tutto pur di vincere una causa.

Nina (Miriam Dalmazio) è la secondogenita della famiglia Battaglia. Lavora nello studio di famiglia insieme alla madre. Indipendente, realizzata nel lavoro e sfrontata con gli uomini, che si diverte a collezionare iniziando storie a cui non dà alcuna importanza, nasconde in realtà un lato molto fragile e insicuro.

Viola (Marina Occhionero) è la minore delle sorelle Battaglia. Ha 25 anni ed è l’unica a non aver intrapreso una carriera di avvocato. Solare e brillante, è prossima al matrimonio e, per sua scelta, lavora come babysitter, nonostante la famiglia pensa che abbia poca ambizione e che sia sprecata. Tuttavia, la ragazza è molto felice della sua vita semplice e priva di ansie e conflitti.

Alessandro Del Vecchio (Giovanni Toscano) è un ragazzo sincero, gentile e generoso: lavora come informatico ed è innamoratissimo della sua fidanzata Viola.

Massimo Munari (Giorgio Marchesi) è un ex compagno dell’università di Anna ed è l’avvocato di punta dello studio dove la donna inizia a lavorare. In passato non solo hanno condiviso il medesimo percorso di studio ma sono stati anche coinquilini. Bello, indipendente e affascinante, che piace molto alle donne. L’uomo potrebbe stravolgere la stabilità familiare di Anna.

Alberto Casorati (Thomas Trabacchi) è un professore di bioetica all’università ed è sposato con Anna da quindici anni. Molto legato a sua moglie e ai suoi due figli, l’uomo cerca di essere un marito e un padre moderno.

Giorgio Battaglia (Massimo Ghini) è l’ex marito di Marina e il padre delle sorelle Battaglia. Da quando se ne è andato di casa, l’uomo ha vissuto in Costa Azzurra per quasi venticinque anni, senza dare più sue notizie ai familiari, fino a quando non decide di tornare nelle loro vite, sconvolgendole con verità finora celate.

Carla Parmegiani (Carla Signoris) è la moglie di un grande imprenditore: il marito, dopo trent’anni di vita insieme, le chiede il divorzio. La donna, con l’aiuto di Marina, decide di battersi per ottenere il massimo, senza concedere alcuno sconto.

Roberto Parmegiani (Michele Di Mauro) è a capo dell’Impero Parmegiani, una fortuna che però dovrà dividere con la moglie Carla, dal momento che ha deciso di lasciarla dopo tanti anni di matrimonio. Verranno alla luce segreti in merito alla sua vita e, al contempo, diventerà sempre più accesa la rivalità tra lo studio Battaglia e i colleghi rivali, dove Anna ha iniziato a lavorare.