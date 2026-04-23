Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Pagani, dove un impatto particolarmente violento tra una vettura e un mezzo pesante ha provocato la morte di due persone. A perdere la vita sono stati Antonietta De Martinis, di 90 anni, e il genero Domenico Allegri, carabiniere di 58 anni. Sul luogo della tragedia sono giunti i soccorsi dell’associazione “La Solidarietà” di Fisciano, ma ogni tentativo di salvare i due è risultato inutile.

Pagani, grave incidente nel pomeriggio: morti una donna e il genero 58enne

I carabinieri, insieme ai vigili del fuoco, hanno eseguito i rilievi del caso e provveduto a mettere in sicurezza e liberare la strada. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un possibile colpo di sonno del conducente dell’auto, che avrebbe portato alla perdita di controllo del mezzo.

Il camionista, nel tentativo di evitare l’impatto, si sarebbe spostato verso destra, fermandosi subito dopo lo scontro. L’uomo è stato sottoposto agli accertamenti di routine, tra cui test alcolemici e tossicologici. Proseguono le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.