Momenti di tensione ieri sera in via Giannone, a Marigliano, dove un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da un coetaneo armato di coltello. L’episodio, verificatosi nelle ore serali, ha provocato forte preoccupazione nella comunità locale.

Marigliano, movida violenta: 17enne accoltellato da coetaneo

Il giovane ha riportato una ferita al braccio sinistro ed è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Nola. Dopo le cure mediche, è stato dimesso con una prognosi di dieci giorni. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Marigliano, che stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e di individuare l’autore dell’aggressione.

Al momento, non viene esclusa nessuna ipotesi, mentre proseguono gli accertamenti per comprendere le motivazioni alla base dell’atto violento. L’episodio ha riportato l’attenzione sul tema della sicurezza tra i giovani e sull’importanza di misure preventive per contrastare episodi di violenza in contesto urbano.