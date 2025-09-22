Mariglianella. Spuntano coltelli durante rissa tra 14enni alla festa: ipotesi sfida social

Paura nella serata di festa a Mariglianella, dove i Carabinieri sono dovuti intervenire in via Napoli per sedare una lite tra due ragazzini di 14 anni. L’episodio è avvenuto mentre, a poche decine di metri, centinaia di persone assistevano al concerto organizzato nell’ambito della rassegna comunale “Mariglianella cresce”, coincisa con i giorni dedicati ai festeggiamenti religiosi in onore di San Giovanni Evangelista.

Mariglianella. Spuntano coltelli durante rissa tra 14enni: ipotesi sfida social

Secondo le prime ricostruzioni, i militari in servizio d’ordine pubblico hanno udito delle urla e, raggiunta la strada, hanno trovato due adolescenti che discutevano animatamente. Uno dei due brandiva un coltello e avrebbe tentato di colpire il coetaneo. Fortunatamente l’intervento tempestivo dei Carabinieri ha scongiurato conseguenze più gravi.

Dai primi accertamenti, ancora in corso di verifica, sembrerebbe che la vicenda sia nata come una sorta di sfida o scherzo degenerato tra i due ragazzi, che si conoscevano già. Le versioni raccolte sono ancora frammentarie e gli inquirenti stanno cercando di chiarire se si sia trattato di un gesto improvvisato o di un episodio pianificato, magari legato a dinamiche sociali e goliardiche tipiche dell’età, ma potenzialmente pericolose. L’indagine è ancora in corso: saranno decisive le testimonianze e l’esame delle circostanze per comprendere appieno le responsabilità e ricostruire con precisione la dinamica di una lite che, pur senza feriti, poteva avere conseguenze ben più gravi.