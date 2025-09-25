Ritrovato senza vita il corpo di Daniele Ponzo, 16enne di Mariglianella. Del giovane studente del Liceo Colombo di Marigliano non si avevano più notizie dalla giornata di ieri, fatto che aveva subito destato forte ansia e apprensione tra parenti, amici e concittadini.

Mariglianella, 16enne trovato senza vita in un cantiere: era sparito da ieri

Nella serata precedente i genitori avevano diffuso un accorato appello, rilanciato anche dalla trasmissione televisiva Chi l’ha visto?. In mattinata, lo stesso sindaco di Mariglianella, Arcangelo Russo, aveva utilizzato i social per sollecitare chiunque disponesse di informazioni a contattare le autorità o la redazione del programma.

Poco fa, però, è giunta la conferma più temuta: all’interno di un cantiere edile è stato rinvenuto il corpo senza vita di un ragazzo. Dalle prime informazioni trapelate, la vittima indossava una maglietta nera, dettaglio coincidente con quello segnalato al momento della scomparsa di Daniele.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Brusciano, che hanno avviato immediatamente le indagini per fare chiarezza sulle cause del decesso e per accertare l’identità del giovane. Nessuna ipotesi, al momento, viene esclusa. La comunità di Mariglianella, profondamente scossa, attende ora ulteriori riscontri e comunicazioni ufficiali dalle forze dell’ordine.