“Visto le polemiche da parte di alcuni insensibili, abbiamo deciso che non ci saranno aggiornamenti. Quando Mariagrazia starà bene e avrà le forze vi aggiornerà”. Sono le parole della signora Margherita, la nonnina famosa su Facebook e Instagram, dopo le critiche ricevute in questi giorni da alcuni utenti.

Mariagrazia ricoverata, Nonna Margherita furiosa sui social: “Adesso basta, troppe cattiverie”

Nonna Margherita ha deciso quindi di non fornire più nuovi aggiornamenti sulle condizioni della nipote, Mariagrazia Imperatrice, ricoverata in un ospedale londinese a causa di un problema cardiaco. La giovane era finita in terapia intensiva dopo che le sue condizioni si erano improvvisamente aggravate. Per fortuna Mariagrazia si è ripresa ed è stata trasferita in cardiologia, dove è sotto osservazione.

“Mi dispiace immensamente per chi ci stai dando sostegno e forza ma purtroppo ci sono persone che non hanno rispetto neanche davanti ad una malattia grave”, ha aggiunto la signora Margherita in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. “Vi ricordiamo che Mariagrazia si trova in un paese non suo ed è lontana da casa per cui evitate cattiverie gratuite, grazie”, chiosa nonna Margherita.

E’ stata la signora Margherita ad annunciare che la nipote era uscita dalla terapia intensiva per essere trasferita nel reparto di cardiologia. Lo ha fatto attraverso una serie di post su Facebook. In uno, che risale a ieri, la nonnina più social d’Italia aveva fatto sapere ai fan che la terapia cui era sottoposta la nipote “non sta funzionando e che ieri notte è stata male, oggi i medici proveranno a cambiare terapia in modo da vedere come reagisce il corpo”.