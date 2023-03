“Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”. A parlare è Maria De Filippi che annuncia all’Ansa il suo ritorno in studio per registrare la nuova puntata di “Amici”, in onda la domenica pomeriggio su Canale 5.

Maria De Filippi parla dopo il lutto e annuncia il suo ritorno

Dopo lo stop di una settimana dovuto alla scomparsa del marito Maurizio Costanzo, avvenuta il 24 febbraio, la conduttrice riprende così i suoi impegni. Sabato 4 marzo torna in onda in prima serata C’è posta per te.

Domenica 5 marzo torna poi Amici, in vista del serale che dovrebbe partire il 18 marzo. Da lunedì 6 marzo tocca a Uomini e donne.

Stando a quanto riportato dall’account Twitter Amici News, a coloro che assisteranno alla registrazione della puntata, è stato chiesto di non urlare in presenza della conduttrice, ma di limitarsi solo ad applaudire. Un modo per salutare Maria De Filippi e mostrarle vicinanza dopo la perdita del caro marito.

Voci su sostituzioni

Inizialmente erano circolate le voci circa una sua possibile sostituzione. Tra le conduttrici in lizza c’erano Silvia Toffanin e Barbara D’Urso. Si era ipotizzato, infatti, che la conduttrice di Verissimo potesse condurre, al posto di Maria, Amici e occuparsi anche del Serale. Mentre Barbara D’Urso, secondo recenti indiscrezioni, fosse al timone di Uomini e Donne. Ma le recentissime dichiarazioni di De Filippi smentiscono, quindi, i rumors su un’eventuale passaggio di testimone.