La data ufficiale dell’uscita di “Mare Fuori 4” non c’è ancora. Ma gli indizi che suggeriscono il periodo sì. Partiamo da una prima certezza che rassicurerà i fan: a breve partiranno le riprese della quarta stagione della serie tv ambientata a Napoli. I nomi del cast sono in parte già noti.

Mare Fuori 4: data di uscita e cast

Immediatamente dopo il successo della terza stagione, le cui puntate sono state caricate su Rai Play dal 13 febbraio, in questi giorni dalla stessa dirigente di Rai Fiction Maria Pia Ammirati è arrivata la notizia che la quarta stagione è già stata confermata e che entrerà in produzione a partire dal mese di maggio 2023. La creatrice, Cristiana Farina, ha inoltre ammesso di avere già in mente la storia per la quinta e la sesta stagione e di averle già abbozzate in attesa dell’ok da parte della Rai.

Quando uscirà la quarta stagione

La data ufficiale, come detto, non c’è. Però il periodo ricompreso tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 è di sicuro quello più indicato per il lancio della quarta stagione di “Mare Fuori”. Infatti ogni stagione è andata in onda tra la fine e l’inizio del nuovo anno, cioè tra settembre e marzo. Indizio del fatto che si seguirà lo stesso iter di produzione e messa in onda anche per il quarto ciclo di puntate.

Il cast: chi resta e chi no

Ci saranno dei nuovi ingressi. Altri personaggi, invece, come già anticipato, spariranno. Rivedremo Carmine Recano, Massimiliano Caiazzo, Maria Esposito, Antonio De Matteo, Matteo Paolillo e Artem. Lasceranno il cast Nicolas Maupas, “O Chiattillo”, insieme alla fidanzata Naditza (Valentina Romani). Altro personaggio importante che non dovremmo ritrovare nell’IPM partenopeo è la direttrice, Carolina Crescentini, sostituita nella terza stagione da Sofia Durante. Non sappiamo se tornerà nella quarta stagione: il suo ritorno è in bilico. Addio definitivo invece per Viola (Serena Ferrari), uno dei personaggi più disturbanti della serie, e Gemma (Serena Codato). Non dovrebbe fare ritorno neanche Totò (Antonio Orefice), trasferito nella storia al carcere di Poggioreale dopo un omicidio.

Le anticipazioni (spoiler)

Tra le conferme più importanti di Mare Fuori 4 c’è il personaggio di Rosa Ricci. Secondo le prime indiscrezioni non morirà in quell’ormai famoso scontro nella Piscina Mirabilis dove, forse, potrebbe apparire Ciro. Il regista Ivan Silvestrini ha pubblicato alcuni piccoli spoiler sulla quarta stagione sulla sua pagina Instagram, scatenando l’entusiasmo dei fan della serie. Sebbene alcune delle informazioni siano ancora da confermare, i fan sono ansiosi di scoprire cosa riserverà la nuova stagione. La foto di Rosa in una bara, diffusa sui social, dovrebbe essere solo un “depistaggio”: staremo a vedere.