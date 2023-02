La quarta stagione di Mare Fuori ci sarà. L’indiscrezione, trapelata nei corridoi della Rai, è stata poi confermata nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza stagione. Ieri sera il debutto ufficiale della terza stagione su Rai 2, già trasmessa dal 1 febbraio su RaiPlay.

Quando esce Mare Fuori 4

La fortunata serie tv sta raccogliendo numeri da record: circa 12 milioni le visualizzazioni che “Mare Fuori” ha totalizzato su RaiPlay nella sola giornata di lunedì 13 febbraio, giorno in cui, a mezzanotte, sono stati pubblicati i 6 episodi che completano la terza stagione. La modalità con cui Mare Fuori 4 verrà resa disponibile al pubblico dovrebbe essere la stessa delle precedenti stagioni. La terza serie approderà presto su Netflix e i nuovi episodi della quarta verranno lanciati in anteprima su RaiPlay, prima di passare in prima serata tv su Rai 2. Il primo ciak è previsto tra maggio e giugno 2023 e le nuove puntate potrebbero arrivare già a primavera del 2024.

Gli attori che potrebbero lasciare il cast

Tra morti, addii e commoventi uscite di scena, potremmo trovare nella quarta annata del fortunato show un cast fortemente rinnovato. Chi ha visto l’ultima puntata della terza stagione di Mare Fuori si sarà sicuramente trovato di fronte a un addio in grande stile per il “Chiattillo“. Filippo Ferrari abbandona l’IPM per trasferirsi a Milano, dove completerà la sua pena in un altro carcere minorile.

Non dovrebbe far parte del cast della quarta stagione della serie Nicolas Maupas. Non dovrebbe partecipare alle riprese di Mare Fuori 4 neanche Valentina Romani. L’attrice, che interpreta il ruolo della rom Naditza sin dalla prima stagione, sembra essere uscita completamente di scena. Un altro addio inaspettato (e forse definitivo) è stato quello di Carolina Crescentini. La direttrice dell’IPM Paola Vinci è stata soppiantata dalla sua posizione dalla neo-arrivata Sofia Durante, che abbiamo scoperto lavorare in incognito per il Ministero della Giustizia e che ha preso il suo ruolo. Non sappiamo se quello della Crescentini sarà un congedo definitivo.

