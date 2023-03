L’episodio onda in ieri, su Rai 2, chiude definitivamente la terza stagione di Mare Fuori 3. L’incontro-scontro di Salvatore Ricci e Rosa Ricci insieme a Carmine Di Salvo ha tenuto incollati alla televisione migliaia di spettatori che adesso si chiedono chi Rosa abbia sparato e chi dei tre sia sopravvissuto.

Mare Fuori 3, enigma nel finale: Rosa Ricci a chi ha sparato?

Alla fine dell’ultimo episodio Carmine di Salvo consegna un biglietto a Rosa Ricci dandole appuntamento fuori dal carcere. Rosa raggiunge Carmine alla Piscina Mirabilis, il luogo dove le aveva dato appuntamento nel biglietto che le aveva consegnato in istituto. I due si baciano, ma vengono interrotti da Don Salvatore, padre di Rosa, che aveva seguito la ragazza non credendo alla scusa che si doveva incontrare con le amiche. Don Salvatore mette una pistola in mano a Rosa, costringendola a scegliere se uccidere suo padre o Carmine.

Il padre incita Rosa ad uccidere Carmine, ma Rosa prima punta la pistola verso il padre poi verso Carmine. Inizia un scontro, finiscono dietro le colonne della piscina Mirabilis e si sente uno sparo. Cosi finisce la stagione 3 di Mare Fuori, lasciando appesi i destini dei personaggi coinvolti.

Cosa succede alla fine

Le riprese della quarta stagione inizieranno a Maggio e di quel che succederà si sa ben poco. Sembra, comunque, che da quel proiettile esploso non muoia nessuno. Non si sa di preciso che cosa accadrà ma è chiaro che il colpo di pistola potrebbe aver solo ferito una delle tre persone coinvolte. Secondo una delle teorie più gettonate dai social, a fare fuoco non sarebbe stato nessuno dei tre, ma Ciro Ricci, personaggio morto al termine della prima stagione. A supporto di questa teoria ci sono alcune foto pubblicate sui social dall’attore Giacomo Giorgio, che appare nella location dell’ultima scena con una pistola.