Potrebbero esserci dei minuti esclusivi nell’ultima puntata di “Mare Fuori 3”. Pochi frame che potrebbero rivelare chi, tra Rosa, suo padre Salvatore Ricci e Carmine, abbia sparato e se quest’ultimo abbia ferito qualcuno.

Mare Fuori 3, un finale inedito su Rai 2: “Comparirà Ciro”

Come ricorderete, nel finale di stagione mandato in onda su RaiPlay, vediamo i tre personaggi nella Piscina Mirabilis: Salvatore Ricci raggiunge i due innamorati, dà a Rosa una pistola e la costringe a fare una scelta: o suo padre o Carmine. Rosa, però, non vuole la morte di nessuno e punta la pistola verso di sé. I tre finiscono dietro una colonna e lo spettatore ode uno sparo: non sappiamo, però, chi è stato ferito e chi abbia aperto il fuoco.

Secondo recenti indiscrezioni, su Rai 2 ci saranno dei minuti esclusivi che arriveranno nel finale di stagione e che potrebbero rivelare chi ha esploso il colpo di pistola. I fan sperano di poter incontrare Ciro Ricci, visto che sul web gira una foto, in anteprima, dell’attore Giacomo Giorgio che si trova proprio nello stesso luogo su una scalinata nei pressi dello scontro tra Rosa, Carmine e Salvatore. Non resta quindi che attendere la messa in onda dell’ultimo episodio, che chiude la terza stagione e che andrà in onda il 22 marzo 2023 su Rai 2.