Si chiama Francesco Albino, il 39enne morto annegato nel tratto di mare tra Napoli e Pozzuoli. L’uomo, originario di Monterusciello, aveva approfittato delle temperature estive per farsi un bagno quando – per cause ancora da accertare – ha iniziato ad annaspare nelle acque di La Pietra.

Mare agitato tra Napoli e Pozzuoli, Francesco muore annegato a 39 anni

Il 39enne avrebbe chiesto aiuto ai bagnanti i quali, a causa del mare agitato, non sarebbero riusciti a soccorrerlo e così hanno allertato la Guardia Costiera. Quando sul posto sono giunti gli uomini della Capitaneria di Porto, per Francesco non c’era più niente da fare e non si è potuto fare altro che portare il cadavere in riva.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso utili a determinare la dinamica della tragedia. Non si conoscono, al momento, le cause della sua morte: il 39enne potrebbe essere stato colto da un malore improvviso, anche se non è escluso che a metterlo in difficoltà siano state le condizioni dell’acqua. Nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia sul corpo, che chiarirà con precisione i motivi dl decesso.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi in queste ore sui social dopo avere appreso la terribile notizia. Tra questi, c’è quello di un amico dell’uomo: “Altra giovane vita, spezzata da un destino crudele”.