E’ l’appello degli studenti del Marconi al sindaco metropolitano Gaetano Manfredi fatto nel corso di campania oggi, trasmissione di approfondimento della nostra emette. . Dopo la manifestazione di lunedì non si ferma la loro lotta nel richiedere una soluzione adeguata dopo l’inagibilità della sede storica di via Basile. Il loro futuro è ancora incerto visto che la convenzione con villa Gallo, la ex caserma della guardia di finanza di via aviere Mario pirozzi, non è stata ancora firmata. I proprietari stanno intanto provvedendo a effettuare lavori di riqualificazione e adeguamento e hanno assicurato che per il 28 la struttura sarà loro consegnata. Ma sarà comunque una soluzione tampone e non risolutiva visto che l’edificio avrà solo 22 aule a fronte delle 54 necessarie per i 1400 studenti del professionale.

Oggi gli studenti si rivedranno nell’area di fronte la sede del Marconi in via Basile per discutere di come continuare la lotta dopo il corteo di lunedì. L’iniziativa è aperta anche agli studenti del cartesio, de Carlo, Galvani e Manzoni, le 4 scuole che da settembre stanno ospitando gli alunni del professionale senza sede.