Marco Predolin si è visto costretto ad abbandonare l’Isola dei Famosi, a due settimane dall’inizio della prima puntata, per motivi di salute. L’annuncio ufficiale è stato ieri, martedì 2 maggio, durante la terza puntata da Ilary Blasi che, dopo l’abbandono di Claudia Motta, ha comunicato anche il ritiro di Predolin.

Marco Predolin lascia l’Isola dei Famosi: che cosa è successo

Dopo aver perso al televoto con Helena, Marco Predolin era stato mandato all’isola di Sant’Elena per vivere la sua esperienza in solitaria. L’ex conduttore inizialmente sembrava felice di questa scelta, ma con il passare dei giorni però ci ha ripensato.

Inoltre nei giorni scorsi aveva criticato la produzione dell’Isola dei Famosi per avergli fatto recapitare un diario anziché del cibo: “I miei pensieri sono negativi – aveva polemizzato – Predolin – Ho voglia di mangiare e di dormire”.

Mentre era sull’Isola di Sant’Elena, Predolin ha accusato però un malore e la produzione lo ha subito richiamato per fare degli accertamenti.

Il post

Il noto conduttore, che nelle scorse ore ha visto concludersi l’avventura nel reality show condotto da Ilary Blasi, ha rotto il silenzio su Instagram, svelando come sono andate le cose.

“Volevo ringraziare tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e per le belle parole che mi avete scritto! Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata”, si legge in un post su Instagram.

L’ex naufrago ha poi dato appuntamento al pubblico alla prossima puntata de L’Isola, dove approderà in studio per raccontare la sua breve parentesi in Honduras: “Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti, ci vedremo lunedì in studio”.