Poteva trasformarsi in una tragedia il crollo registrato questa sera al Centro Campania di Marcianise. Il soffitto del piano terra, nei pressi della gelateria “La Scimmietta”, a pochi metri dall’affollata Piazza Campania, ha improvvisamente ceduto, rovesciando sul pavimento detriti, telai in metallo, vetro e pezzi di intonaco.

Marcianise, tragedia sfiorata al centro Campania: crolla soffitto

Il crollo sarebbe avvenuto poco dopo le 22, quando per fortuna gran parte dei negozi avevano già chiuso. Presenti però tantissimi giovani e tante famiglie che continuano ad affollare il centro commerciale anche dopo l’orario di chiusura per sfruttare le attività che restano aperte, come i pub e i ristoranti o l’Uci Cinemas.

Sul posto sono giunte anche delle ambulanze e i Vigili del Fuoco. Al momento, secondo le prime indiscrezioni, non risultano feriti. Ma occorrerà rimuovere le macerie per capire se qualche cliente, nonostante la chiusura dei negozi, era presente sul posto nel momento in cui ha ceduto il soffitto. Ignote al momento le ragioni del crollo, ma si ipotizza un’infiltrazione d’acqua. Scene di paura al centro commerciale e fuggi fuggi generale.