La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato tre uomini, di età compresa tra i 41 e i 45 anni, originari delle province di Caserta e Napoli, per furto e ricettazione di alimenti e bevande.

Marcianise, rubano bancali da zona industriale per 200mila euro: denunciati tre uomini

L’indagine ha preso il via a seguito della denuncia di un furto avvenuto all’interno del polo industriale di Marcianise. Gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta nord, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza e la ricostruzione dei movimenti dei mezzi transitati nella zona, sono riusciti a identificare due soggetti ritenuti responsabili del reato. Secondo quanto accertato, i due uomini avrebbero sottratto 27 bancali di tonno in scatola e 5 bancali di bevande da aperitivo di noti marchi, per un valore complessivo di circa 200mila euro.

Gli sviluppi investigativi successivi hanno permesso di individuare il luogo in cui era stata trasportata la merce rubata e di identificare un terzo uomo, residente nella provincia di Napoli, che aveva acquistato i prodotti trafugati. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre i tre soggetti sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria.