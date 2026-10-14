Caserta, maxi blitz dei Carabinieri: sigilli su 400 chili di carne e sigarette di contrabbando

Maxi blitz dei Carabinieri tra Casapulla, Curti e Santa Maria Capua Vetere, tutti comuni in provincia di Caserta, dove i militari hanno effettuato una serie di controlli contro le irregolarità e le attività illecite con il supporto dell’ASL di Caserta e dei tecnici Enel.

Casapulla, scoperto furto di energia elettrica da 9mila euro

A Casapulla, i Carabinieri hanno individuato un allaccio abusivo alla rete elettrica riconducibile a un 31enne già sottoposto agli arresti domiciliari. Il danno economico è stato stimato in circa 9.000 euro. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di furto di energia elettrica.

Curti, sequestrati 400 chili di carne: sospesa una macelleria

A Curti, invece, un controllo effettuato insieme al personale dell’ASL ha portato alla scoperta di gravi carenze igienico-sanitarie all’interno di una macelleria. I militari hanno sequestrato circa 400 chili di carne, privi di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione, insieme ad altri alimenti non conformi alle normative.

Per l’attività commerciale è stata disposta la sospensione. Durante le verifiche è stato inoltre identificato un 38enne di nazionalità marocchina, risultato irregolare sul territorio italiano. Nei suoi confronti sono state avviate le procedure previste dalla legge.

Santa Maria Capua Vetere, sequestrate 621 confezioni di sigarette di contrabbando

A Santa Maria Capua Vetere, infine, una perquisizione domiciliare ha permesso ai Carabinieri di rinvenire 621 pacchetti di sigarette di contrabbando, per un peso complessivo di 12,42 chilogrammi. I tabacchi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio condotte dall’Arma per contrastare gli illeciti e tutelare la sicurezza dei cittadini.