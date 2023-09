Ancora una morte bianca si registra in Campania. L’ultimo tragico evento si registra a Marcianise, in provincia di Caserta: qui un operaio – di nome Giuseppe Borrelli, 51 anni, di Pignataro Maggiore – è morto dopo essere rimasto schiacciato da un carrello elettrico.

Marcianise, operaio muore schiacciato da carrello elettrico: Giuseppe aveva 51 anni

Borrelli stava lavorando in un’azienda della zona industriale che produce componenti in metallo per le auto, quando si è verificato il dramma. Per lui non c’è stato niente da fare: il 51enne ha riportato una frattura al collo rivelatasi fatale. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione.

Sul caso indagano i Carabinieri di Marcianise. L‘area è stata messa in sicurezza per consentire ai militari dell’Arma di eseguire i rilievi e raccogliere testimonianze. Si dovrà poi capire se tutte le norme di sicurezza sul lavoro siano state rispettate. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza al fine di capire cosa sia successo e appurare eventuali responsabilità.