Trovato morto a letto. È la drammatica scoperta fatta ieri sera nel convento di San Francesco in piazza Onofrio Buccini, nel cuore di Marcianise. La vittima è un ragazzo di appena 24 anni.

Marcianise, trovato morto in convento a 24 anni

Come spiega Edizione Caserta, il giovane è stato trovato privo di vita nella stanza dove alloggiava all’interno del complesso religioso. La vittima avrebbe avuto un malore e il suo decesso sarebbe dovuto a cause naturali. A quanto pare era in cura presso il convento per disintossicarsi dopo anni di abusi di alcol e droga.

La scoperta è stata fatta all’ora di cena. I frati lo avevano chiamato a tavola ma il 24enne non ha dato segni di vita e il suo cuore aveva smesso di battere. Sul posto per i rilievi del caso sono arrivati anche i carabinieri.

Le indagini

Tra le ipotesi più accreditate è che il giovane avesse abusato di alcolici nelle ore precedenti e sia finito in coma etilico. Una condizione di stress che l’organismo no ha retto. La salma è stata comunque trattenuta all’istituto di medicina legale per accertamenti.