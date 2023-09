Tutti in coda allo store del Centro Campania per accaparrarsi l’ultimo modello di Iphone di casa Apple. Addirittura c’è anche chi ha dormito in auto nel parcheggio del centro commerciale, come testimonia anche un video pubblicato sui social, per essere sicuro di riuscire ad avere il cellulare tanto ambito.

Marcianise, i fanatici dell’Iphone 15: notte in auto per acquistare l’ultimo modello

Sono quattro i modelli messi in commercio nella giornata di oggi, venerdì 22 settembre: due da 6,1 pollici e due da 6,7 pollici, con prezzi che partono da 979€ (iPhone 15) e da 1.239€ (iPhone 15 Pro). I modelli iPhone 15 Pro e Pro Max utilizzano il chip A17 Pro da 3 nanometri più veloce ed efficiente, hanno la cornice in titanio aerospaziale, che si traduce in maggiore leggerezza e resistenza, bordi più sottili, display più ampio, il nuovo tasto Azione laterale per l’accesso rapido alle funzioni, e un comparto fotografico molto più avanzato con nuovi obiettivi.

Iphone 15, i prezzi

iPhone 15 128GB: 979€

iPhone 15 256GB: 1.109€

iPhone 15 512GB: 1.359€

iPhone 5 Plus 128GB: 1.129€

iPhone 5 Plus 256GB: 1.259€

iPhone 5 Plus 512GB: 1.509€

Listino prezzi iPhone 15 Pro:

iPhone 15 Pro 128GB: 1.239€

iPhone 15 Pro 256GB: 1.369€

iPhone 15 Pro 512GB: 1.619€

iPhone 15 Pro 1TB: 1.869€

iPhone 15 Pro Max 256GB: 1.489€

iPhone 15 Pro Max 512GB: 1.739€

iPhone 15 Pro Max 1TB: 1.989€

