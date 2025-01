Si tinge di giallo la morte di Francesco Ievoli, 50enne di Marcianise. L’uomo è stato ritrovato senza vita la mattina del 23 gennaio nel rione Pagani di Marcianise, in via Amerigo Vespucci.

Marcianise, Francesco trovato morto in casa in un lago di sangue: forse ucciso dal suo boxer

La tragedia si è consumata quando la sorella è uscita per una commissione, lasciando l’uomo solo in casa. Al suo rientro, la donna ha trovato il fratello deceduto in un lago di sangue. Immediatamente sono scattati i soccorsi, ma per il 50enne non c’è stato niente da fare: il suo cuore aveva smesso di battere.

Per i sanitari del 118 è stato difficile in un primo momento avvicinarsi al corpo della vittima, perché a vegliare su di esso c’era un boxer di grossa taglia. Sul cadavere, a una prima ispezione esterna, sono stati ritrovati segni di ferite, compatibili con i morsi dell’animale.

Le ipotesi

Non è chiaro al momento, vista l’assenza di testimoni, se Francesco sia stato vittima di un’aggressione mortale da parte del suo cane. Non si esclude alcuna ipotesi. Il 50enne potrebbe essere stato vittima di un malore e poi successivamente colpito dal molosside. Sull’episodio sono in corso accertamenti dei carabinieri della locale Compagnia: i militari hanno informato l’autorità giudiziaria e il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e il trasferimento presso l’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta per l’autopsia. Lascia tre figlie.