Centri commerciali presi d’assalto durante il primo weekend di festività natalizie. Nel pomeriggio di ieri si sono registrati chilometri di coda e ore di traffico all’uscita del centro Campania dell’Outlet La Reggia.

Natale, centri commerciali presi d’assalto: 40 minuti per 500 metri in auto

Sarà la frenesia dei regali o semplicemente la voglia di ritornare a fare shopping senza le restrizioni del Covid. Fatto sta che tra sabato e domenica lungo la SS 87 (Sannitica) e lungo Viale Carlo III la circolazione stradale è andata in tilt per ore. A complicare la situazione nel pomeriggio di domenica 11 dicembre anche un tamponamento all’uscita del casello autostradale di Caserta Sud.

Almeno per tre ore molti automobilisti e clienti sono rimasti bloccati in macchina poi di poter entrare a casa. E così il bilancio del primo week end natalizio con tanto di ponte dell’Immacolata dal punto di vista della viabilità è stato più che negativo. “Un vero disastro”, dichiarano gli utenti in rete. Il quadro potrebbe addirittura peggiore dal 19 dicembre, quando al Centro Commerciale Campania inaugurerà il maxi store Primark. Gli automobilisti e i residenti invocano un piano traffico speciale. La Prefettura e i comuni di Marcianise e Caserta sono chiamati a intervenire.