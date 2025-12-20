Maratona televisiva di Club Napoli Allnews, 12 ore in diretta per la Supercoppa su Teleclubitalia

Appuntamento consueto per Club Napoli Allnews e Teleclubitalia in occasione della finale di Supercoppa Italiana. Lunedì 22 dicembre, dalle ore 12, al via la maratona televisiva che accompagnerà i telespettatori fino al post-gara oltre la mezzanotte.

La squadra di Club Napoli Allnews e Teleclubitalia sarà impegnata nel lungo pre-partita della sfida tra Napoli e Bologna, in programma alle ore 20. Ospiti, opinionisti, collegamenti live e aggiornamenti costanti per vivere l’attesa del match che vedrà gli azzurri di Conte affrontare il Bologna di Italiano. La conduzione è affidata a Francesco Molaro, affiancato dalla redazione di Club Napoli Allnews, che si alternerà nel corso della maratona.

Alle 13:40 in diretta il Tg di Teleclubitalia, mentre alle 14:45 riprenderà la programmazione live con “12 ore per la Supercoppa”. Alle 17:30 spazio a Carlo Alvino con il consueto appuntamento “Dillo ad Alvino”, seguito alle 19 dal rush finale con il pre-gara di Club Napoli Allnews. Tra le novità di quest’anno la collaborazione con Radio TuttoNapoli, emittente del portale TuttoNapoli.net, che racconterà in diretta le fasi della gara con i giornalisti del portale e della nuova radio, live anche su Teleclubitalia Canale 77.

Al termine della sfida tra Napoli e Bologna, ampio post-gara condotto da Francesco Molaro e Carlo Alvino, con ospiti in studio e collegamenti dal centro di Napoli e dallo stadio Maradona. “Un nuovo importante appuntamento – dichiara il direttore di Teleclubitalia Giovanni Francesco Russo – con i grandi eventi e con le nostre maratone dedicate alle imprese sportive del Napoli di Aurelio De Laurentiis. Uno sforzo significativo per garantire ai telespettatori un’informazione completa e approfondita, come già avvenuto in occasione delle finali di Coppa Italia, delle maratone per gli ultimi Scudetti e di altri grandi eventi”.

L’appuntamento è per lunedì 22 dicembre dalle ore 12 su Teleclubitalia Canale 77 e sulle piattaforme social ufficiali, Facebook e YouTube, per seguire la diretta anche fuori dai confini della Campania.