Sono stati arrestati per furto due cugini che, poco prima, si erano introdotti in un’abitazione a Marano, rubando gioielli e preziosi. A finire in manette Dario e Simone Salvati, di 24 e 23 anni del Rione Traiano, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Marano, si introducono in un’abitazione e rubano gioielli: arrestati due cugini

I Carabinieri della sezione radiomobile di Marano li hanno notati mentre salivano a bordo di un’auto. Il loro atteggiamento era circospetto e questo ha incuriosito i militari.

Una volta fermati e perquisiti gli uomini della benemerita hanno rinvenuto un borsone contenente gioielli e oggetti preziosi. Nel veicolo anche una sega circolare, utilizzata verosimilmente per forzare una cassaforte.

Dalle verifiche svolte in zona è emerso che quei monili erano stati portati via da un’abitazione in Via Svizzera. I due Salvati sono in carcere, in attesa di giudizio. La refurtiva è stata restituita ai proprietari dell’appartamento “visitato”.