Marano, sabato masterclass con Marcello Sacchetta alla “New Stella Nascente”

Marano. La scuola di danza “New Stella Nascente” annuncia con entusiasmo una speciale masterclass con Marcello Sacchetta, ballerino e coreografo tra i più amati dal pubblico italiano per talento, versatilità e carisma. Un appuntamento unico pensato per offrire a allieve e allievi della scuola un’esperienza didattica di alto livello, fatta di tecnica, performance e contaminazioni stilistiche.

L’incontro è progettato per valorizzare il potenziale di ciascuno, trasmettendo metodo, disciplina e passione per la danza.

«Portare a Marano di Napoli un professionista come Marcello Sacchetta è un segnale concreto della nostra missione: offrire ai giovani talenti del territorio occasioni reali di crescita artistica e personale», dichiara la direttrice della New Stella Nascente, la maestra Nancy Della Corte. «Sarà una giornata intensa, ricca di spunti tecnici e motivazionali, che resterà nel bagaglio di ogni partecipante.»

Informazioni principali

Quando: sabato 4 ottobre 2025

Dove: New Stella Nascente, via San Rocco 267, Marano di Napoli Chi: allieve e allievi della scuola (posti limitati)

Iscrizioni e partecipazione

Per informazioni su disponibilità posti, organizzazione della giornata e modalità di partecipazione, contattare la segreteria della scuola: 338 808 5433.

About Marcello Sacchetta

Ballerino e coreografo noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi televisivi nazionali, progetti live e collaborazioni con importanti produzioni. Apprezzato per tecnica, presenza scenica e capacità di comunicare con il pubblico, unisce formazione solida e versatilità stilistica.