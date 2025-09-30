Logoteleclubitalia

Marano, sabato masterclass con Marcello Sacchetta alla “New Stella Nascente”

Marano, sabato masterclass con Marcello Sacchetta alla "New Stella Nascente"

Marano. La scuola di danza “New Stella Nascente” annuncia con entusiasmo una speciale masterclass con Marcello Sacchetta, ballerino e coreografo tra i più amati dal pubblico italiano per talento, versatilità e carisma. Un appuntamento unico pensato per offrire a allieve e allievi della scuola un’esperienza didattica di alto livello, fatta di tecnica, performance e contaminazioni stilistiche.

L’incontro è progettato per valorizzare il potenziale di ciascuno, trasmettendo metodo, disciplina e passione per la danza.
«Portare a Marano di Napoli un professionista come Marcello Sacchetta è un segnale concreto della nostra missione: offrire ai giovani talenti del territorio occasioni reali di crescita artistica e personale», dichiara la direttrice della New Stella Nascente, la maestra Nancy Della Corte. «Sarà una giornata intensa, ricca di spunti tecnici e motivazionali, che resterà nel bagaglio di ogni partecipante.»

Banner Union2 Sito

Informazioni principali
Quando: sabato 4 ottobre 2025
Dove: New Stella Nascente, via San Rocco 267, Marano di Napoli Chi: allieve e allievi della scuola (posti limitati)
Iscrizioni e partecipazione
Per informazioni su disponibilità posti, organizzazione della giornata e modalità di partecipazione, contattare la segreteria della scuola: 338 808 5433.

About Marcello Sacchetta
Ballerino e coreografo noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a programmi televisivi nazionali, progetti live e collaborazioni con importanti produzioni. Apprezzato per tecnica, presenza scenica e capacità di comunicare con il pubblico, unisce formazione solida e versatilità stilistica.

Banner Union2 Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto