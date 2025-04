Marano, pirata della strada investe due bambini di 11 anni e scappa

Due ragazzi di 11 anni sono rimasti feriti in un grave incidente stradale avvenuto questa mattina in via Del Mare, la strada che collega Marano alla zona collinare di Napoli. A riportare la notizia è Il Mattino.

L’episodio si è verificato intorno alle 12:00, mentre i due giovani stavano camminando sul marciapiede in direzione Marano. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto bianca, che procedeva in salita a velocità sostenuta, li avrebbe investiti senza fermarsi per prestare soccorso.

I due bambini hanno riportato ferite al volto e in altre parti del corpo, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Sono stati immediatamente soccorsi e trasportati all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per rintracciare il conducente del veicolo e chiarire la dinamica dell’incidente.