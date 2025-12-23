Marano, la Guardia di Finanza sequestra gli uffici del Giudice di Pace

Operazione della Guardia di Finanza che ha posto sotto sequestro gli uffici del Giudice di Pace di Marano. I sigilli sono stati apposti questa mattina dalle Fiamme Gialle. Alla base del provvedimento ragioni di inagibilità della struttura di via Nuvoletta.

Il giudice di Pace è già al centro di uno scontro istituzionale in corso, visto che il presidente del Tribunale di Napoli Nord, Francesco Todisco, ne chiede la soppressione per irregolarità gestionali e inadempimenti. Una decisione che, se accolta, toglierebbe un presidio di legalità importante in un comune segnato già dal commissariamento e dall’ombra della criminalità organizzata.