Fiamme nel primo pomeriggio a Marano. In via Euclide – come anticipa Il Mattino – è scoppiato un vasto incendio all’interno di una fabbrica.

Marano, incendio in zona san Rocco: a fuoco una fabbrica

Le fiamme sono divampata poco dopo le 13, in zona San Rocco, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile in tutto l’hinterland. Sul posto si sono precipitati carabinieri, agenti della Municipale e pompieri. Ad andare a fuoco sarebbero delle insegne luminose.

Non si segnalano feriti. Al momento il rogo sarebbe domato dai Vigili del Fuoco. Tanta paura però tra i residenti, molti dei quali tappati in casa per evitare il contatto con le esalazioni dell’incendio.