Il Viminale, su proposta della prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto l’invio di una commissione di accesso agli atti nel Comune di Marano. L’obiettivo è verificare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata nell’apparato tecnico-politico e amministrativo dell’ente A comunicarlo è la stessa Prefettura.

Marano, il Viminale invia la commissione d’accesso: comune rischia quinto scioglimento per camorra

La commissione, che dovrebbe insediarsi tra oggi e domani, avrà un mandato iniziale di tre mesi, prorogabile per altri tre. Al termine dell’indagine, verrà redatta una relazione che sarà sottoposta all’esame degli organi competenti. Solo dopo questa fase, il Consiglio dei Ministri, su eventuale proposta del ministro dell’Interno, potrebbe decidere per un nuovo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Se venisse disposto, sarebbe il quinto nella storia della città.

Negli ultimi anni, il Comune di Marano è stato coinvolto in diverse inchieste giudiziarie. Tra queste, spicca l’indagine sull’appalto per la gestione dei rifiuti affidato alla società Teknoservice. Le indagini, condotte a partire dal 2018, hanno rilevato l’esistenza di un “sistema” costituito da dipendenti ed amministratori locali che, con la complicità di alcuni imprenditori, avrebbero ottenuto l’aggiudicazione di appalti attraverso corruzione e turbative d’asta.