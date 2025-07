Consegnati dal comune di Marano all’Asl Napoli 2 nord i locali in via Borsellino dove sorgerà la nuvola sede del 118. Un risultato fortemente voluto dall’amministrazione Morra. “Un accordo vantaggioso perché manteniamo sul territorio un servizio fondamentale per i cittadini e perchè gli interventi di ristrutturazione saranno ovviamente a carico dall’azienda sanitaria” sottolineano il sindaco ed il consigliere Di Luccio.

