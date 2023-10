Bussano al finestrino e lo sorprendono a contare 4mila euro in contanti. È così che i militari dell’Arma hanno scoperto un pusher di Marano, Simone Scognamiglio, 19 anni, appartato con un coetaneo in un’auto al Vomero dopo aver incassato i soldi derivanti dalla vendita di droga. Ora dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio ed è agli arresti domiciliari.

I carabinieri arrestano pusher di Marano: aveva 4mila euro in contanti

L’arresto è scattato ieri. I carabinieri del Nucleo Operativo del Vomero erano appostati a poca distanza dalla macchina dove il 19enne stava contando i soldi. Una somma importante: circa 4mila euro. Mentre il giovane svolgeva questa operazione, sotto gli occhi attenti di un amico, gli uomini della Benemerita si sono avvicinati, hanno bussato al finestrino e lo hanno fatto scendere per un controllo.

I sospetti delle forze dell’ordine si sono rivelati fondati. Perquisito, infatti, il 19enne nascondeva addosso una dose di hashish. Nella sua abitazione, invece, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 79 grammi della stessa sostanza, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Simone Scognamiglio è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

La persona che era con lui segnalata alla Prefettura per una piccola dose di hashish trovata nelle sue tasche.