Si è concluso da poco il funerale di Marilena Romano, la giovane infermiera di 31 anni, scomparsa tragicamente in un incidente in moto tra Calvizzano e Mugnano. Un momento di profonda commozione ha accompagnato l’uscita della bara dalla chiesa di San Rocco, trasportata a spalla dai colleghi soccorritori del 118, che hanno voluto renderle omaggio accompagnandola, seppur metaforicamente, verso l’ultimo viaggio terreno.

Marano: funerali Marilena, palloncini e striscione per la 31enne morta in moto. “Lascia che la luce guidi la tua strada”

Presenti anche numerosi amici e conoscenti, tra cui una delegazione di motobiker, venuti a salutarla per l’ultima volta nel rispetto della sua grande passione per le moto. Le lacrime, gli abbracci e il silenzio rotto solo dal rombo dei motori e dagli applausi dei presenti hanno segnato l’addio a Marilena. Per lei anche tanti palloncini bianchi fatti volare in cielo.

La cerimonia funebre ha avuto inizio nel pomeriggio alle 16. In prima fila, i genitori, distrutti dai dolori,e tanti colleghi delle postazioni del 118 della provincia di Napoli. All’ingresso della chiesa, uno striscione appeso al cancello su cui campeggia la scritta: “Lascia che la luce guidi la tua strada, stringi a te tutti i ricordi mentre vai via e ogni strada che prenderai ti porterà sempre a casa”. Durante l’omelia, don Rino Capasso ha voluto ricordare il carattere generoso e l’impegno professionale della giovane sanitaria: “Marilena era una ragazza a cui non piaceva la vita statica, lei amava dare agli altri e spendersi per gli altri e per questo ha deciso di diventare infermiera. Ma non all’interno degli ospedali, Marilena ha deciso di lavorare con il 118, di essere sul campo e salvare vite. Chissà quante vite ha salvato con il suo lavoro e con l’amore che metteva in ciò che faceva. Nulla ci darà indietro Marilena ma resterà in noi per sempre”.