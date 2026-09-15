Marano, fermato per molestia a una donna: in ospedale per valutazione psichiatrica

Episodio increscioso avvenuto questa mattina in una traversa del Corso Mediterraneo di Marano, a nord di Napoli. A quanto pare, una donna sarebbe stata molestata da un uomo al momento non meglio identificato.Si tratterebbe di un extracomunitario senza documenti.

Sul posto è intervenuta la Municipale, che è tuttora impegnata nelle indagini per dare un’identità all’autore della violenza. Stando alle ultime ricostruzioni, sembra che la donna abbia iniziato ad urlare dopo aver subito palpeggiamenti, attirando così l’attenzione dei passanti. A quel punto sono intervenuti i caschi bianchi che hanno posto l’uomo in stato di fermo. Successivamente il soggetto è stato trasportato all’ospedale San Giuliano di Giugliano per una valutazione psichiatrica.