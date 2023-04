Fermato al posto di blocco, viene sorpreso con armi e droga. Ha solo 16 anni. A finire nei guai un 16enne di Marano.

Marano, fermato a un posto di blocco con arma e droga: denunciato

Il giovanissimo è stato fermato in via Borsellino dai carabinieri della locale Compagnia. In un primo momento sembrava uno dei tanti ragazzi che girava su uno scooter privo di copertura assicurativa. La sorpresa è arrivata però quando i militari dell’Arma gli hanno chiesto di alzare il sellino.

Sotto la sella eranno nascoste 5 stecchette di hashish destinate alla vendita e nascoste in una scatola e poi un coltello a serramanico. Nella tasche il 16enne aveva anche 45 euro, ritenuti provento illecito dell’attività di spaccio. Tutto è finito sotto sequestro, anche lo scooter. Il giovane è stato riaffidato dai carabinieri di Marano ai genitori.