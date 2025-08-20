Furto ai danni di un’attività commerciale a Marano. La scorsa notte, tra le 4 e le 5 del mattino, tre uomini a volto coperto hanno preso di mira la Farmacia Morrica. I malviventi, arrivati a bordo di un’auto, hanno utilizzato un flex per tagliare e sventrare la saracinesca, riuscendo ad accedere velocemente all’interno. Ad anticipare la notizia è Terranostranews.

Marano, farmacia assaltata all’alba: banda sventra saracinesca e porta via la cassa automatica

Una volta entrati, i ladri hanno puntato dritti alla cassa automatica, smurandola e portandola via in pochi minuti. Il macchinario, dal valore stimato di circa 10mila euro, conteneva parte dell’incasso ed è stato caricato sull’auto con cui la banda è poi fuggita.

Secondo una prima ricostruzione, si tratta di un modus operandi già visto in città: lo scorso dicembre, la stessa farmacia era stata bersaglio di un raid praticamente identico. Due episodi in meno di dieci mesi, che fanno pensare a un gruppo ben organizzato e già specializzato in questo tipo di colpi. I danni riportati dall’attività sono ingenti, ma la farmacia ha comunque riaperto regolarmente al pubblico. Sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di Marano, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza dell’attività commerciale per tentare di risalire all’identità dei responsabili.

Altro furto ai danni di un bar

Nei giorni scorsi, un furto molto simile è stato messo a segno anche ai danni di un bar lungo corso Merolla, sempre a Marano: anche in quel caso, con dinamiche quasi sovrapponibili, erano stati presi di mira cassa e incassi. Un dettaglio che rafforza l’ipotesi che a colpire possa essere stata la stessa banda, capace di muoversi in modo rapido ed efficace, lasciando poche tracce dietro di sé.