È morta all’ospedale San Giugliano la donna investita da un’auto in corsa nella giornata di ieri in via San Rocco, a Marano, in provincia di Napoli. La vittima aveva 68 anni e risiedeva in via Gramsci. A darne notizia è il portale online Terranostranews.it.

Marano, è morta la donna investita da un’auto in via San Rocco

Secondo quanto ricostruito, la 68enne stava attraversando la strada quando è stata travolta in pieno da una Mercedes. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Municipale.

L’uomo ha prestato i soccorsi ed è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito. Il pm di turno ha disposto il sequestro dell’auto e della salma. Si cercano eventuali immagini di sistemi di videosorveglianza presenti in zona al fine di ricostruire l’accaduto.