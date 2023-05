Grave incidente questo pomeriggio a Marano. Come anticipa TerraNostranews, un’auto ha centrato in pieno una donna che stava attraversando la strada.

Marano, donna investita da auto in corsa: stava attraversando la strada

La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di accertamento. La donna, secondo quanto racconta il quotidiano locale, perdeva copiosamente sangue dalla testa. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e la polizia di municipale.

L’ambulanza arrivata sul luogo dell’incidente ha trasferito la donna in ospedale per le cure mediche. I caschi bianchi, invece, hanno provveduto ai rilievi del caso e sequestrato l’auto coinvolta nel sinistro. Al momento non si conoscono le condizioni della donna investita.