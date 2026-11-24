Grandi cumuli di rifiuti davanti alle abitazioni, mezzi nuovamente in avaria e cittadini esasperati. A Marano l’emergenza rifiuti sembra non conoscere fine. A una settimana dall’intervento della Commissione straordinaria, che aveva provveduto ad anticipare gli stipendi di settembre dei dipendenti e a garantire carburante e coperture assicurative ai mezzi di Marano Ambiente, la ditta incaricata del servizio, emergono nuove criticità. Alcuni mezzi sarebbero nuovamente fermi a causa di guasti meccanici.

Marano, è ancora emergenza rifiuti

La società, ricordiamo, è al centro di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, nell’ambito della quale è stato disposto il sequestro preventivo delle quote societarie. A complicare ulteriormente la situazione, il blocco dei conti correnti della ditta. Criticità che contribuiscono a rendere il servizio zoppo, con una raccolta che procede a macchia di leopardo sul territorio comunale.

Particolarmente critica la situazione denunciata dai residenti del Parco Poggio delle Rose, in via Padreterno, dove da settimane i rifiuti si accumulano a pochi passi dalle abitazioni. Analoghe segnalazioni arrivano da via Borsellino, via Fava e Parco Dora.

Restano aperti, intanto, i nodi delle ulteriori mensilità arretrate degli operatori ecologici e del futuro del rapporto contrattuale tra il Comune e Marano Ambiente. Gli interventi emergenziali non sembrano bastare. E a pagare il prezzo di una crisi che si trascina ormai da settimane sono ancora una volta lavoratori e cittadini.