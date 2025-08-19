Scoperta drammatica questa mattina, all’alba, sul lungomare di Napoli. Alcuni passanti hanno notato la presenza di un corpo senza vita sulla spiaggia di Mappatella beach e hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Mappatella Beach, rinvenuto cadavere sulla riva. Si tratta di un 28enne: indagini in corso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e gli uomini della scientifica, che hanno avviato i rilievi e delimitato l’area per consentire le indagini. La vittima è un cittadino algerino di 28 anni. Dai primi accertamenti non emergerebbero segni evidenti di violenza sul corpo, circostanza che tuttavia non esclude alcuna pista. La Procura ha disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta ad autopsia per chiarire le cause esatte del decesso.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato notato già nelle prime ore del mattino da chi percorre abitualmente quel tratto di lungomare per passeggiare o fare jogging. È stato proprio un passante a lanciare l’allarme, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine.