Avrebbe abusato di una 16enne in stazione per poi essere arrestato dalla Polizia di Stato. A finire in manette un immigrato irregolare in Italia. La giovanissima – visibilmente spaventata dopo quanto accaduto – era con un gruppo di familiari all’interno della stazione centrale di Napoli quando è stata presa di mira dall’uomo.

Napoli, choc alla Stazione: abusa di una 16enne in presenza dei familiari di lei e viene arrestato

Dopo l’episodio, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria hanno inseguito e bloccato l’uomo. L’arresto stato convalidato dal giudice. Sul fatto si registra la polemica di Severino Nappi, vicecoordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio federale: “Un uomo, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per aver violentato una minorenne all’interno della Stazione Centrale di Napoli. Sono queste le ‘risorse’ di cui parla la sinistra?”

Poi incalza: “Le stesse risorse che nel silenzio e nell’immobilismo complice del Comune continuano a rendere sempre più invivibili, pericolosi e degradati interi quartieri della città? Un ringraziamento alle forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia questo soggetto, che va immediatamente rimandato da dove è venuto”.