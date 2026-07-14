Massimiliano Allegri si presenta ufficialmente da nuovo allenatore del Napoli e fissa subito gli obiettivi della sua avventura in azzurro. Dal Teatro San Carlo il tecnico livornese parla di ambizioni, lavoro e della voglia di mantenere il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Allegri si presenta al Napoli: «Voglio essere in corsa su tutti i fronti a marzo»

L’allenatore ha ricordato il valore della rosa ereditata, sottolineando come il Napoli sia reduce da anni di alto livello. «Solo un anno il Napoli è stato fuori dall’Europa. È una squadra che negli ultimi due anni ha vinto scudetti e Supercoppa. A marzo si decidono le stagioni, in quel periodo spero di essere in corsa in campionato, in Champions e in Coppa Italia».

Allegri ha poi raccontato le prime sensazioni vissute in città, rimarcando l’accoglienza ricevuta dai tifosi. «Città pazzesca, mi ha fatto sentire subito l’affetto e il calore. Sono contento. La città è passionale. Grande responsabilità allenare la squadra nell’anno del centenario».

Sul piano tattico, il nuovo tecnico non si sbilancia e lascia intendere di voler costruire il sistema di gioco sulle caratteristiche della squadra. «Ho giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. La voglia c’è di raggiungere obiettivi. Ho tanti esterni e giocherò con quelli».

“Al mercato ci pensa la società”

L’allenatore ha infine invitato tutto l’ambiente a mantenere alta la concentrazione fin dal primo giorno di lavoro. «Quest’anno dobbiamo partire sapendo che nulla è scontato. Domani inizia una nuova stagione e occorre lavorare con professionalità».

Capitolo mercato, Allegri preferisce non entrare nei dettagli e rimanda ogni valutazione alle prossime settimane. «Al mercato ci pensa la società. Quando avrò tutta la squadra, potrò dire cosa manca e parlare con il presidente. Nel calcio di oggi la grande sfida è essere competitivi e sostenibili. La squadra è già forte. Per il resto ci pensa la società».