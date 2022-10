“20mila persone in piazza significa aver riempito i pullman che la Regione ha pagato per far andare gli studenti alla manifestazione: non c’era libertà di scelta, o andavi o mancavi a scuola. È stata una parata organizzata con 300mila euro di soldi pubblici per cantare le lodi di De Luca non per costruire la pace”. Così Giuliano Granato di Potere al Popolo-Unione Popolare intervenuto a Campania Oggi, trasmissione di Teleclubitalia in onda dal lunedì al venerdì alle 13.05, commentando la manifestazione per la pace di questa mattina in piazza del Plebiscito.

“Contestiamo le circolari dell’assessore regionale alla cultura che suggeriva slogan e cartelli per partecipare a questa manifestazione – continua Granato -. Questa manifestazione farà rumore ma rischia di farlo per le polemiche politiche, la piazza non sta parlando né all’ucraina né alla Russia. Le piazze si organizzano per parlare ai nostri governanti”.

“Ogni manifestazione che ponga la questione del cessate il fuoco sia fondamentale, ma non è questo il modo come l’ha organizzata la Regione Campania – dice l’esponente di Unione Popolare in diretta -. A De Luca chiederei piuttosto di spiegarci i rapporti che ha intrattenuto con l’oligarca russo che teoricamente ha firmato il contratto tra Regione Campania e azienda russa che era indicata per commercializzare il vaccino Sputnik. Vorremmo sapere da De Luca cosa c’era scritto in quel contratto, non vorremmo che le nostre istituzioni abbiano a che fare con oligarchi russi” ha detto Granato.

Rivedi qui la puntata